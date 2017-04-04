Королевский астроном рассказал о мире инопланетян

Британский королевский астроном сэр Мартин Рис в интервью изданию The Conversation описал образ инопланетян, с которыми, вероятно, когда-то столкнется человечество.

По мнению ученого, инопланетяне являются разумной формой органической жизни и отстают в развитии от человека, либо представляют собой роботов с высокоразвитым искусственным интеллектом.

«Я думаю, что если мы обнаружим инопланетный разум, он не будет таким, как мы. Он будет некоторого рода электронной сущностью», — сказал астроном.

По мнению Риса, человечество в настоящее время находится в стадии перехода между этими двумя формами разума и, скорее всего, будет вытеснено роботами. «Другими словами, период времени, занятый органическим интеллектом, — это просто тонкая полоска между ранней жизнью и долгой эрой машин», — сказал Рис, добавив, что подобная эра может просуществовать миллиарды лет.

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Отвечая на вопрос о своих религиозных убеждениях, королевский астроном заявил, что считает себя «культурным христианином».

«Лично у меня нет никаких религиозных убеждений. Но я описываю себя как культурный христианин в том смысле, что я воспитывался в Англии и английская церковь была важной частью воспитания. Если бы я родился в Иране, я бы, вероятно, ходил в мечеть», — сказал ученый.

Британский физик и астроном Рис занимает должность президента Лондонского королевского общества. Ученый известен исследованиями реликтового излучения и квазаров. Летом 2016 года он заявил, что современная научная картина мира может быть на грани революции. Рис связал это со своей уверенностью в том, что теория множественных больших взрывов справедлива.