В АТОР прокомментировали отказ испанского ресторана обслуживать русских

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе призвала не реагировать на случай с отказом в обслуживании россиянок в испанском ресторане. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает Национальная служба новостей (НСН).
Ломидзе, в частности, назвала неразумной инициативу депутата Госдумы Геннадия Онищенко. Парламентарий предложил Ростуризму объявить Испанию нежелательным для въезда государством, так как там, по его словам, не уважают россиян.
Исполнительный директор АТОР напомнила, что существуют страны, не рекомендованные к посещению по соображениям безопасности. Список таких государств ведет МИД России.
«Но есть частные случаи, когда какие-то гостиницы в Австрии, Испании предвзято относятся к российским туристам, но если по каждому поводу запрещать въезд в страну, можно всю жизнь просидеть дома», — сказала Ломидзе.
Ранее в апреле появилась информация, что ресторан Sagardi в Мадриде отказал женщинам из русскоязычного сообщества города в проведении вечеринки на 100 человек. По словам одной из организаторов мероприятия, в заведении ей заявили, что считают уроженцев России нежелательными гостями.
Позднее представители ресторана пояснили, что тип вечеринки, которую хотели организовать женщины у них, не соответствовал формату Sagardi, что и стало причиной отказа.