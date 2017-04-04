В АТОР прокомментировали отказ испанского ресторана обслуживать русских

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе призвала не реагировать на случай с отказом в обслуживании россиянок в испанском ресторане. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Ломидзе, в частности, назвала неразумной инициативу депутата Госдумы Геннадия Онищенко. Парламентарий предложил Ростуризму объявить Испанию нежелательным для въезда государством, так как там, по его словам, не уважают россиян.

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Исполнительный директор АТОР напомнила, что существуют страны, не рекомендованные к посещению по соображениям безопасности. Список таких государств ведет МИД России.

«Но есть частные случаи, когда какие-то гостиницы в Австрии, Испании предвзято относятся к российским туристам, но если по каждому поводу запрещать въезд в страну, можно всю жизнь просидеть дома», — сказала Ломидзе.

Ранее в апреле появилась информация, что ресторан Sagardi в Мадриде отказал женщинам из русскоязычного сообщества города в проведении вечеринки на 100 человек. По словам одной из организаторов мероприятия, в заведении ей заявили, что считают уроженцев России нежелательными гостями.

Позднее представители ресторана пояснили, что тип вечеринки, которую хотели организовать женщины у них, не соответствовал формату Sagardi, что и стало причиной отказа.