На путях Курского вокзала в Москве нашли подозрительный предмет

В Москве на Курском вокзале сотрудники полиции проверяют подозрительный предмет, обнаруженный на железнодорожных путях. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«В колее второго пути найден подозрительный предмет. Кинологи и сотрудники оперативных служб уже на месте», — отметил собеседник агентства.

Материалы по теме Ленинградское время Почему теракт в Северной столице потряс страну

По данным «Рамблер/Новости», на путях был обнаружен огнетушитель. На вокзале объявлена эвакуация, пассажиров просят покинуть территорию. Движение поездов приостановлено.

Как сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД), на вокзале закрыты первый и второй главные пути. Движение поездов в районе вокзала осуществляется только по третьему главному пути.

Отмечается, что электрички Горьковского направления идут с увеличенным интервалом и по измененным маршрутам. «Поезда, следующие в Москву, доезжают до станций Новогиреево, Реутово и Серп и Молот, где у пассажиров есть возможность пересесть на другой вид транспорта. На станции Кусково электропоезда разворачиваются и отправляются обратно в сторону области», — говорится в сообщении МЖД.

Днем 3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более 40. Еще одно самодельное взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания». По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».