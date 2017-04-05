Проработавший полгода в Brioni дизайнер запустит свой бренд

Бывший креативный директор Brioni Джастин О'Ши объявил о создании собственного бренда одежды под названием SSS World Corp. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Harper’s Bazaar.

Он планирует скрестить люксовый и уличный стили. «Люди хотят платить не за лейбл, а за идею. Должен быть элемент протеста, что-то, что подарит людям ощущение индивидуальности», — сказал О'Ши. Первую коллекцию покажут во время недели мужской моды в Париже.

В итальянском модном доме О'Ши проработал чуть более полугода. За это время он успел представить одну коллекцию одежды — Paris One. В линейку вошли костюмы-тройки с узкими брюками, пальто из шиншиллы и крокодиловой кожи, а также пиджаки с широкими меховыми воротниками.

Также на посту креативного директора он организовал рекламную кампанию с участием музыкантов из группы Metallica. Для съемок Джеймс Хетфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэмметт и Роберт Трухильо надели элегантные смокинги, а также представили модели солнцезащитных очков из новой коллекции.