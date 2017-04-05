В Москве выбрали лучших работодателей 2017 года

В Москве 30 марта прошла церемония вручения международной премии Randstad Award-2017, присуждаемая лучшим работодателям России. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов — кадрового холдинга АНКОР и корпорации Randstad .

По условиям конкурса, предстояло выбрать две наиболее привлекательные компании — российскую и иностранную. В статуэтку Randstad Award получили «Газпром нефть» и Mercedez-Benz. Компания «Газпром», являвшаяся самым привлекательным работодателем России на протяжении 2014-2016 годов, в этом году перешла в «Зал славы Randstad Award».

В ходе исследования по заказу Randstad были также определены наиболее привлекательные работодатели различных индустриях рынка. В частности, в агропромышленном комплексе самой привлекательной для соискателей компаний признали «Русагро», в сегменте бытовой техники — Samsung, интернете — «Яндекс», в здравоохранении — Abbott, в логистике — FM Logistic, в машиностроении — «Роскосмос», в розничной торговле — IKEA.

По данным исследования, в этом году рейтинг наиболее важных для россиян критериев выбора работодателя возглавляют заработная плата (ее отметили 69 процентов респондентов), финансовая стабильность компании (60 процентов) и возможности карьерного роста (42 процента). Ранее наряду с заработной платой и финансовой стабильностью в тройку лидеров входил такой фактор, как гарантии долгосрочной занятости.

В этом году впервые за все время проведения исследования в России гарантия долгосрочной занятости не перешагнула 40-процентный рубеж (этот фактор назвали лишь 36 процентов респондентов).

По мнению авторов исследования, это свидетельствует о том, что кризисная ситуация в экономике, наблюдавшаяся в последние годы, сменяется стабильностью. «Кандидаты, не находящиеся в активном поиске работы, с гораздо большим интересом, чем два-три года назад, рассматривают предложения о смене места работы», — отмечается в релизе.

В исследовании также говорится, что в России первое место по привлекательности для соискателей по-прежнему занимают крупные транснациональные компании, затем — работодатели в сфере госслужбы и некоммерческого сектора, а замыкает тройку предпринимательство и собственный бизнес.

