АНКОР и Randstad назовут самых привлекательных работодателей России

Кадровый холдинг АНКОР и лидер мировой кадровой индустрии — корпорация Randstad, входящая в тройку крупнейших компаний отрасли по версии Staffing Industry Analysts, 30 марта проведут церемонию награждения победителей международной премии Randstad Award. Об этом говорится в пресс-релизе оргкомитета премии.

В этот день будут названы имена самых привлекательных работодателей России по результатам крупнейшего в мире независимого исследования.

Проект премии Randstad Award охватывает свыше 3 500 ведущих корпораций в 25 странах мира. С 2012 года Randstad является стратегическим партнером кадрового холдинга АНКОР.

Ежегодное исследование посвящено теме привлекательности работодателей и позволяет выявить ключевые тенденции в области трудоустройства. В России имена победителей Randstad Award 2017 были определены по результатам опроса более 14 000 респондентов в 8 федеральных округах страны.

В этом году исследование во всех странах-участницах проводит международная исследовательская группа TNS Global, которая разработала платформу, позволяющую получить доступ к интересующим результатам в интерактивном формате.

Премия присуждается на основе результатов независимого исследования. В каждой стране ответы не менее 7000 респондентов — представителей работающего и неработающего населения — определяют победителя Randstad Award из 250 крупнейших по численности персонала работодателей: компания, которая набирает наибольшее число баллов, считается самой привлекательной для работы.

Исследование позволяет ежегодно формировать рейтинг ключевых факторов выбора работодателя. Так, в России на протяжении последних трех лет для соискателей все более значимыми становились финансовая стабильность компании и гарантия долгосрочной занятости.

Победителями Randstad Award-2016 стали «Газпром» и Sony. Лучшими в своих отраслях были признаны такие компании, как Toyota Motor, Procter & Gamble, СИБУР, Газпромбанк, АstraZeneca, «Аэрофлот-Российские авиалинии», «Норильский никель», Nokia и многие другие.

Статуэтка Randstad Award, которая вручается победителям премии, создана Марселем Вандерсом, одним из ведущих мировых дизайнеров. Золотой намагниченный шар символизирует привлекательность компании, притягивающей сотрудников.

