В Третьяковке открылась ретроспектива Зинаиды Серебряковой

В Третьяковской галерее открылась масштабная выставка работ русской художницы Зинаиды Серебряковой. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Ретроспектива будет работать до 30 июля, она расположена на двух этажах Инженерного корпуса.

Отмечается, что это наиболее полный показ произведений художницы за последние 30 лет. На выставке будут представлены как работы русского периода творчества Серебряковой, так и картины, созданные в эмиграции.

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Посетители увидят такие полотна, как «За туалетом. Автопортрет», «За завтраком», «Жатва», «Беление холста» и «Девочки-сильфиды. (Балет "Шопениана")». Собранные в экспозиции произведения будут располагаться в нескольких разделах: ранние произведения, портреты, крестьянский цикл, натурные наброски балерин, пейзажи, эскизы росписей Казанского вокзала в Москве, работы парижского периода, бельгийские панно и марокканская серия.

Зинаида Серебрякова (1884-1967) — участница художественного объединения «Мир искусства», одна из первых прославившихся русских художниц. В 1924 году она вынужденно эмигрировала в Париж.