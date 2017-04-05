Трейдеров Credit Suisse заподозрили в манипуляциях с курсом рубля

В российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse проводится проверка в отношении группы сотрудников, которые могут быть причастны к манипуляциям с курсом рубля на Московской бирже. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Forbes со ссылкой на источники в кредитном учреждении.

По их информации, в схеме участвовали сотрудники банка, офшорные компании и внешние финансисты. Проверка затронула валютное подразделение московского офиса. Под подозрение попали управляющий директор Валерий Пушня и бывший начальник отдела торговли на валютных и денежных рынках Credit Suisse Дмитрий Синицын (он ушел из банка в 2015 году).

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Мошенническая схема получила название «паровоз». Речь идет об операциях 2011-2015 годов и создании картеля на уровне трейдеров. Предполагается, что он манипулировал валютой в отдельные периоды. Так, зная о крупных заказах и продажах экспортеров, сотрудники банков могли искусственно фиксировать котировки на нужном им уровне, обеспечивая доход кредитным организациям или себе лично.

Журнал пишет, что в отдельные периоды под контролем картеля оказывалось около трети сделок с парой рубль-доллар. В них участвовали клиенты-контрагенты банка: кипрская компания Dissima и британская Intra Solutions. Также в расследовании фигурируют кипрские MG Securities и Omega Funds. Источник сообщил, что Credit Suisse в сделках с ними чаще всего проигрывал. Отмечается, что в сговоре могли быть замешаны и другие банки.

В Credit Suisse назвали утверждения необоснованными и заявили, что банк нетерпимо относится к неправомерному поведению и работает в соответствии с законами, отмечает Forbes.

В марте советник президента России Сергей Глазьев заявлял, что Московская биржа «превратилась в игрушку в руках спекулянтов». По его словам, резкое повышение оборотов привело к манипуляции курсом.