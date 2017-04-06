Избитых геев поддержали фотографиями держащихся за руки мужчин

Пользователи сети массово публикуют фотографии держащихся за руки мужчин в поддержку избитой пары геев в голландском Арнеме. Об этом сообщает CNN.

Супружескую пару избили пятеро подростков в воскресенье, 2 апреля. Нападавших возмутил тот факт, что мужчины шли, взявшись за руки. Пользователи сети выступили в защиту геев и в знак солидарности начали фотографироваться, взявшись за руки со своими друзьями и коллегами.

Сотрудники посольства Нидерландов в Лондоне опубликовали коллективный снимок работников-мужчин в официальном аккаунте в Twitter.

— Dutch Embassy London (@NLinUK) 04 апреля 2017, 14:26

Все публикации в поддержку пострадавших геев сопровождаются хештегом #allemannenhandinhand («все мужчины держатся за руки»).

— Maarten van Vliet (@vanVlietjuh) 03 апреля 2017, 17:41

К флешмобу присоединились и политики — заместитель главы правительства Нидерландов Лодевейк Эсчер (Lodewijk Asscher) опубликовал в своем личном Twitter снимок с коллегой, который они сделали на пляже. Акцию также поддержали врачи, полицейские, спортсмены и представители церкви.

A post shared by AD_GroeneHart (@ad_groenehart) on Apr 4, 2017 at 5:39am PDT

A post shared by Wijkagent Beverwaard (@pol_saskia) on Apr 3, 2017 at 7:12am PDT

Издание отмечает, что хештег набирает популярность не только в Нидерландах, но и в других странах.

В марте популярные блогеры на YouTube, представляющие ЛГБТ-сообщество, массово пожаловались на ограничения со стороны администрации видеохостинга. Они утверждали, что YouTube ограничивает свободный доступ к роликам, в которых обсуждаются проблемы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией или истории трансгендеров.