Избитых геев поддержали фотографиями держащихся за руки мужчин

Пользователи сети массово публикуют фотографии держащихся за руки мужчин в поддержку избитой пары геев в голландском Арнеме. Об этом сообщает CNN.
Супружескую пару избили пятеро подростков в воскресенье, 2 апреля. Нападавших возмутил тот факт, что мужчины шли, взявшись за руки. Пользователи сети выступили в защиту геев и в знак солидарности начали фотографироваться, взявшись за руки со своими друзьями и коллегами.
Сотрудники посольства Нидерландов в Лондоне опубликовали коллективный снимок работников-мужчин в официальном аккаунте в Twitter.
Все публикации в поддержку пострадавших геев сопровождаются хештегом #allemannenhandinhand («все мужчины держатся за руки»).
К флешмобу присоединились и политики — заместитель главы правительства Нидерландов Лодевейк Эсчер (Lodewijk Asscher) опубликовал в своем личном Twitter снимок с коллегой, который они сделали на пляже. Акцию также поддержали врачи, полицейские, спортсмены и представители церкви.
Издание отмечает, что хештег набирает популярность не только в Нидерландах, но и в других странах.
В марте популярные блогеры на YouTube, представляющие ЛГБТ-сообщество, массово пожаловались на ограничения со стороны администрации видеохостинга. Они утверждали, что YouTube ограничивает свободный доступ к роликам, в которых обсуждаются проблемы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией или истории трансгендеров.