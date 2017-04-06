Число новорожденных мусульман превысит число христиан к 2035 году

У мусульманских матерей к 2035 году родится больше детей, чем у христианок: 225 миллионов против 224 миллионов соответственно. К такому выводу пришли исследователи из Pew Research Centre, сообщает The Independent.

При этом с 2055 по 2060 разрыв может стать еще более значительным и достигнуть шести миллионов. Отмечается также, что сократится число атеистов.

При этом уточняется,что несмотря ни на что, христиан по-прежнему будет больше, чем мусульман.

Так, с 2010 по 2015 год 31 процент от всех новорожденных в мире составили мусульмане. Сообщается, что уровень рождаемости среди христиан не падает, однако развивается не столь стремительно, по сравнению с последователями Пророка.

По данным издания, в настоящее время треть из более чем 7-миллиардоного населения Земли составляют христиане, на втором месте — мусульмане. Еще 16 процентов — атеисты.

В начале марта этого года Pew Research Centre опубликовал прогноз, согласно которому ислам станет самой популярной религией в мире до конца века, обогнав христианство по числу последователей. По данным исследовательского центра, в 2010 году в мире проживали 1,6 миллиарда мусульман, что составляло 23 процента (против 31 процента христиан) общего населения планеты.

В настоящее время большинство мусульман (62 процента) проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в 2050 году Индия будет страной с самым большим мусульманским населением в мире с более чем 300 миллионами представителей религии, а в Европе не менее 10 процентов всех жителей будут исповедовать ислам.