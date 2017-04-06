В СБУ рассказали о взорвавшем арсенал в Балаклее беспилотнике

В Службе безопасности Украины (СБУ) утверждают, что взрыв арсенала в Балаклее Харьковской области в ночь на 23 марта устроили неизвестные с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает «Укринформ».
По информации агентства, такая версия произошедшего содержится в ходатайстве, направленном СБУ в Киевский райсуд Харькова. В спецслужбе попросили наложить арест на сервер и видеорегистратор воинской части в Балаклее.
30 марта министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что из-за пожара в Балаклее утрачены 70 процентов боеприпасов арсенала.
26 марта украинские власти информировали, что пожар и взрывы на складе боеприпасов в Балаклее привели к повреждениям 243 зданий. «В том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов, 12 объектов соцсферы и 22 объекта инфраструктуры и промышленности», — уточнил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
Инцидент произошел на складе боеприпасов в Харьковской области в ночь на 23 марта. В результате возникшего пожара началась детонация боеприпасов.