Овсянников потребовал снизить цены на продукты в Севастополе

Цены на продукты питания в Севастополе должны быть пересмотрены торговыми сетями. Об этом врио губернатора города Дмитрий Овсянников заявил на рабочем совещании с представителями крупной оптово-розничной торговли, передает пресс-служба правительства Севастополя.

По словам Овсянникова, цены на продукты питания в городе выше, чем на остальной территории Крымского полуострова и отдельных регионов Южного федерального округа. «За первые два месяца этого года рост потребительских цен составил два процента — нигде в Российской Федерации нет такой динамики! Стоимость продуктов дополнительно увеличивается и с наступлением курортного сезона, не снижаясь с его завершением. Однако в других курортных регионах такого "всплеска" не наблюдается. Такая ситуация недопустима и требует незамедлительного исправления», — заявил он.

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Отмечается, что власти Севастополя работают над развитием конкуренции: организуют ярмарки, предоставляют фермерам и производителям дополнительные места торговли. «Чтобы изменить ситуацию уже сейчас, мы начинаем жестче контролировать деятельность крупных торговых компаний, которые допускают неоправданно большие наценки. Всем предпринимателям рекомендую вести бизнес с учетом интересов горожан, а не просто извлекать прибыль за счет их кармана», — призвал Овсянников.

В пресс-релизе правительства Севастополя, поступившем в редакцию «Ленты.ру», подчеркивается, что в феврале 2017 года стоимость продуктовой корзины в Севастополе составила 3 945 рублей. Для сравнения в Москве этот показатель достиг 4 538 рублей, в Санкт-Петербурге — 4 531 рубль. При этом в соседнем с Крымом Краснодарском крае продуктовая корзина стоит 3896 рублей, в Ростовской области — 3440 рублей.