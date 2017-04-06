Чешская крона отправилась в свободное плавание

Чешский национальный банк (CNB) снял ограничения на рост кроны и установил ее плавающий курс. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.

«CNB готов использовать находящиеся в его распоряжении инструменты и при необходимости смягчить потенциальные колебания обменных курсов», — отмечается в сообщении.

В рамках борьбы с дефляцией правительство Чехии придерживалось политики искусственного ослабления национальной валюты. С 2013 года она не могла расти выше 27 крон за евро.

За четыре года, завершившиеся 31 января, Нацбанк страны скупил валюту на 47,8 миллиарда евро, сообщает «Интерфакс». По оценкам аналитиков ING, с начала 2017 года объем интервенций превышает 36 миллиардов евро.

4 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что россиянам необходимо научиться жить в условиях свободного курса рубля.

В октябре 2016 года Центробанк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка. «Основными причинами решения являются не функционирующие системы управления и контроля банка, а также покупка облигаций вразрез с правовыми нормами», — говорится в сообщении чешского ЦБ.