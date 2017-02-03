Чешский премьер обматерил министра финансов из-за якобы неуплаты налогов

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка обвинил вице-премьера и министра финансов страны Андрея Бабиша в неуплате налогов. Об этом глава правительства написал в пятницу, 3 февраля, на своей странице в Facebook.

В частности, он сообщил, что миллиардер Бабиш с помощью операций с ценными бумагами основательно «обманул» чешское государство. При этом Соботка употребил нецензурное слово.

Бабиш в ответ на все обвинения заявил что, возможно, подобная реакция является новым стилем общения премьер-министра страны.

В своем Twitter Соботка позже пояснил, что его страницу в соцсети никто не взламывал. «Да, Андрей Бабиш действительно не жалел чешское государство. Об этом надо говорить так, как есть», — написал он в микроблоге.

Как отмечает «Европейская правда», Соботка обвиняет министра финансов в том, что тот не платил налоги с оборота облигаций холдинга Agrofert. Доходы Бабиша от этого составили 90 миллионов чешских крон (3,6 миллиона долларов) в год. При этом все состояние политика оценивается в 2,5 миллиарда долларов, он занимает второе место в списке самых богатых граждан Чехии.