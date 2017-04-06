В Госдуме сочли нецелесообразным запрет дневной эротической рекламы

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий транслировать рекламу эротического характера в дневное время. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РИА Новости.

Глава комитета Сергей Жигарев заявил, что предлагаемые изменения в закон «О рекламе» представляются нецелесообразными. Он также отметил, что правительство дало отрицательное заключение по данному документу.

Автором поправок выступил депутат Госдумы шестого созыва Ян Зелинский (ЛДПР). В пояснительной записке он обращал внимание на то, что в дневное время рекламируются телепередачи, разрешенные к показу только ночью. «Получается, показывать сами передачи нельзя, а рекламировать можно?» — говорится в записке.

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Депутат высказал мнение, что данные рекламные ролики «пропагандируют, вызывают интерес, разрушают представление граждан, в том числе и подростков, о нормальных, общепринятых человеческих отношениях».

В феврале депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал правительству запретить СМИ эротического содержания. По его мнению, это помогло бы снизить количество разводов и конфликтов в российских семьях.

В июле 2016 года член «Справедливой России» Олег Михеев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий эксплуатировать интерес к сексу в рекламе. В январе 2017-го профильный комитет нижней палаты рекомендовал отклонить его.

В настоящее время закон «О рекламе» запрещает рекламу, содержащую информацию порнографического характера. Кроме того, закон о СМИ «Об основных гарантиях прав ребенка» и основа законодательства о культуре содержат нормы, которые запрещают транслировать передачи с подобными материалами.