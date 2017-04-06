Главный раввин Тель-Авива сравнил войну в Сирии с холокостом

Главный раввин Тель-Авива Исраэль Меир Лау заявил, что происходящее в соседней с Израилем Сирии является холокостом. Об этом сообщает The Independent.

«Конечно же, это "шоа" (слово, которым на иврите обозначается холокост) для всего сирийского народа, и началось это не сегодня, — пояснил Лау, комментируя сообщения о массовом отравлении газом гражданского населения города Хан-Шейхун. — На протяжении последних шести лет они живут в состоянии холокоста».

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Исраэль Меир Лау родился в Польше и стал самым молодым узником Бухенвальда, которого спасли из концлагеря — на тот момент ему было восемь лет. Как объясняет сам Лау, поэтому он особо остро переживает происходящее в Сирии и последовательно выступает за вмешательство Израиля в сирийский конфликт, утверждая, что евреи как нация, страдавшая больше других за всю историю, должна спасти сирийских женщин и детей.

На данный момент Израиль официально придерживается нейтралитета в отношении гражданской войны в Сирии, хотя регулярно наносит удары по сирийской территории в ответ на обстрелы, которые с нее ведутся. Израильские врачи оказывают помощь сирийским гражданам на границе, раненые размещаются в полевых госпиталях и израильских больницах.

Несмотря на заявленный нейтралитет, израильские ВВС иногда бомбят позиции, склады и конвои бойцов организации «Хезболла», которая участвует в войне на стороне Дамаска. 17 марта самолеты ВВС Израиля во время атаки на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была предпринята «для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки ливанского движения "Хезболла"».