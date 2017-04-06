Россиян напугали рассылкой о массовых взрывах мин-фонариков

Сообщения о нескольких случаях взрывов мин-фонариков в разных городах России, в частности в Москве, массово рассылаемые через мессенджеры и распространяемые в соцсетях, не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 6 апреля, сообщили официальные представители правоохранительных органов и органов здравоохранения.

«Никаких минно-взрывных травм за последние двое суток в Москве не зарегистрировано, подобные обращения на станции скорой и неотложной медицинской помощи и в больницы не поступали», — заявили в Департаменте здравоохранения столицы. По данным министерства здравоохранения Московской области, в регионе не фиксировались подобные травмы.

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В полиции и МЧС столичного региона также не подтвердили информацию из рассылки.

В четверг, 6 апреля, в социальных сетях и через мессенджеры стала распространяться информация о массовых взрывах мин-ловушек и мин-сюрпризов, замаскированных под ручные фонарики. Как следует из текстов сообщений, два подобных случая произошли в Ростове-на-Дону и несколько — в Москве.

В четверг, 6 апреля, около 7:20 на перекрестке Нахичеванской и Социалистической улиц, рядом с гимназией №2 Ростова-на-Дону прогремел взрыв, в результате которого пострадал случайный прохожий. По данным следствия, мужчина поднял предмет, похожий на фонарик.