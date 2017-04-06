После взрыва у гимназии в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело

Управление Следственного комитета России (СКР) в Ростове-на-Дону возбудило уголовное дело в связи со взрывом рядом с гимназией №2. Об этом в четверг, 6 апреля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В СКР уточнили, что дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

«По предварительным данным (...) 46-летний мужчина нашел и поднял предмет, похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. Мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — рассказала представитель ведомства.

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Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, пострадавшему оторвало кисть руки, он получил несколько осколочных ранений и ожоги. Его состояние врачи расценивают как крайне тяжелое.

«Обнаруженные на месте происшествия фрагменты позволяют предположить, что в руках у мужчины сработала мина-ловушка, закамуфлированная под фонарик. Такие "сюрпризы" активно используются террористическими элементами. Ее подбросили ко входу на территорию гимназии №2. Вероятно, мишенью были дети», — сказал он.

В четверг, 6 апреля, около 7:20 на перекрестке Нахичеванской и Социалистической улиц, рядом с гимназией №2 Ростова-на-Дону прогремел взрыв, в результате которого пострадал случайный прохожий.