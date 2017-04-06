Опубликовано видео взрыва в Ростове-на-Дону

Видео: ren.tv

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеоролик, на котором запечатлен взрыв, произошедший утром 6 апреля рядом с гимназией №2 в Ростове-на-Дону.

На записи видно, как человек, одетый во все черное, оставляет на тротуаре сверток и уходит. Затем на месте появляется мужчина. Он достает из свертка некий предмет, после чего происходит взрыв.

По данным Следственного комитета, этим предметом был фонарик. Источник в правоохранительных органах сообщал «Ленте.ру», что пострадавшему оторвало кисть руки, у него несколько осколочных ранений и ожоги. Состояние мужчины врачи расценивают как крайне тяжелое. «Обнаруженные на месте происшествия фрагменты позволяют предположить, что в руках у мужчины сработала мина-ловушка. Такие "сюрпризы" активно используются террористическими элементами», — отмечал собеседник редакции.