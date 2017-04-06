В Совфеде назвали взрыв в Ростове-на-Дону имитацией теракта в Петербурге

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что взрыв, произошедший в центре Ростова-на-Дону 6 апреля, является попыткой скопировать теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом говорится в комментарии сенатора в четверг, 6 апреля, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Думаю, что это злостное хулиганство. Судя по всему, кто-то решил сымитировать взрыв в метро Санкт-Петербурга. (...) Подлеца нужно обязательно найти и наказать по всей строгости закона. Чтобы никому неповадно было», — подчеркнул Клинцевич.

Ранее в четверг стало известно, что в центре Ростова-на-Дону мужчина подобрал на дороге предмет, который сдетонировал у него в руках. Пострадавший лишился пальцев и получил ранение живота. По данным источника ТАСС, взрыв произошел неподалеку от одной из школ в районе Социалистической улицы.

Материалы по теме Ленинградское время Почему теракт в Северной столице потряс страну

В пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии агентству сообщили, что сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. В ведомстве рассказали, что мужчина без определенного места жительства около 6:30 утра мск нашел пакет и решил проверить его содержимое.

Из школы, расположенной в 500 метрах от места инцидента, эвакуировали детей, здание проверяют с кинологами, отмечал телеканал «360» со ссылкой на очевидцев.

Утром в четверг в жилом доме Санкт-Петербурга было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. По словам очевидцев, жителей начали эвакуировать из дома после того, как полицейские взломали дверь в одну из квартир на восьмом этаже.

3 апреля в петербургском метро произошел взрыв, погибли 14 человек. По данным Следственного комитета России, теракт совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство несколько лет назад.