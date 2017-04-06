Кинологи начали проверку школ после взрыва в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону полицейские и кинологи проводят проверку школ после взрыва неустановленного предмета около лицея №5, сообщается на сайте городской администрации.

«Руководители общеобразовательных учреждений усилили контроль за состоянием территории и провели разъяснительную работу по мерам безопасности среди учащихся», — отмечается в сообщении. В настоящее время школы работают в штатном режиме.

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6 апреля в центре Ростова-на-Дону около одной из школ мужчина без определенного места жительства лишился пальцев и получил ранение живота после того как взорвался предмет, который он подобрал на дороге. Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. Пострадавший был госпитализирован.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предположил, что взрыв в Ростове является попыткой сымитировать теракт в метро Санкт-Петербурга.

Днем 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв, погибли 14 человек. По данным Следственного комитета России, теракт совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство несколько лет назад.