Сапера Росгвардии похвалили за обезвреживание бомбы в Петербурге

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Захаркин поблагодарил сотрудников инженерно-технического отдела петербургского ОМОНа за работу по разминированию бомбы на станции метро «Площадь Восстания». Об этом в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

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При этом отдельной благодарности удостоился старший инженер-сапер майор Максим Качан. Его роль в разминировании не уточняется.

Как отмечается в сообщении, информация о подозрительном предмете на станции «Площадь Восстания» поступила 3 апреля в 14:30. На место незамедлительно выехала дежурная группа инженерно-технического отдела петербургского ОМОНа Росгвардии.

«В результате высокопрофессиональных, грамотных и четких действий сотрудников (...) предмет был обезврежен, жертв и пострадавших нет», — сообщили в службе.

Днем 3 апреля в петербургской подземке произошел взрыв. Бомба сработала в вагоне поезда, находившегося в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 14 человек, 49 пассажиров пострадали.