Порошенко заподозрил Россию в готовности признать ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия готовится официально признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном, передает пресс-служба украинского лидера.

«Россия делает дальнейшие шаги, чтобы разорвать связи Донбасса с Украиной и подорвать минские соглашения путем признания фейковых документов фейковых государств, <...> устанавливает рублевую зону и осуществляет другие меры по официальному признанию этих территорий», — заявил Порошенко.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил украинскую армию в ухудшении обстановки в Донбассе. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют провокации на линии соприкосновения, отказываются отводить тяжелое вооружение. Представитель Кремля подчеркнул, что «венчает этот список фиаско в плане реализации минских договоренностей нежелание Киева реализовывать политическую часть этих договоренностей».

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27 февраля основной валютой на территории ЛНР стал российской рубль. В постановлении совмина республики отмечалось, что изменение в валютной политике принято «в целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы».

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Обладатели удостоверяющих личность данных документов могут въезжать в Россию без оформления виз.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.