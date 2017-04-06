Порошенко поведал о российском провинциализме и стремлении к имперскому прошлому

Президент Украины Петр Порошенко в ходе Киевского форума по безопасности рассказал о российском провинциализме, который проявляется в отношении «основных принципов порядка, стабильности и процветания». Слова главы государства в четверг, 6 апреля, приводит «112 Украина».

Свидетельство провинциализма Порошенко увидел в присоединении Крыма к России и конфликте на востоке Украины. «Россия ищет будущее в своем империалистическом прошлом, в том прошлом, где не было свободы (...), где существовала экспансия», — заявил он.

Глава государства добавил, что современная Украина сегодня «встала на путь демократии» и «опирается на мощное гражданское общество», а Россия «это гражданское общество подавляет».

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В феврале Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил российского лидера Владимира Путина в «глубокой и искренней» ненависти к Украине. «Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это», — отмечал президент.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, однако в Киеве не признают итоги плебисцита и считают присоединение полуострова аннексией. Москва утверждает, что процедура соответствовала нормам международного права и напоминает, что вопрос о принадлежности региона закрыт.

Кроме того, украинские власти регулярно обвиняют Россию в причастности к боевым действиям в Донбассе. При этом суды в Киеве отказываются признать факт вооруженной агрессии РФ против Украины. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.