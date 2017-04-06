Вечер памяти «Питер — мы с тобой» сняли с квадрокоптера

В сети появилось видео прошедшего в Москве вечера памяти «Питер — мы с тобой», снятое с воздуха. Его опубликовал на своем YouTube-канале пользователь OKSI_VEN.

На кадрах, сделанных квадрокоптером, можно увидеть десятки тысяч людей, пришедших на Манежную площадь, чтобы почтить память погибших во время террористического акта в метро Северной столицы.

Взрывное устройство сработало в поезде петербургского метрополитена, находившемся между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», 3 апреля. Погибли 14 человек, включая предполагаемого исполнителя теракта, пострадали 49. Следственный комитет России считает, что бомбу привел в действие 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство несколько лет назад.