Порошенко назвал безвиз с ЕС приобщением к цивилизации

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что безвизовый режим с ЕС является свидетельством приобщения страны к европейской цивилизации. Об этом сообщает «Укринформ».

«Это символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина — часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности», — сказал глава государства.

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В пятницу, 7 апреля, глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что завершение процедур по введению безвизового режима страны с ЕС займет полтора-два месяца. Он отметил, что рассчитывает на резкое увеличение числа поездок украинцев в Европу.

Днем ранее депутаты Европарламента поддержали предложение Еврокомиссии предоставить гражданам Украины безвизовый режим. Теперь решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран — членов Евросоюза с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны.

Либерализация визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики Киева.