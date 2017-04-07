Авиакомпания компенсировала задержки рейсов сотнями коробок пиццы для пассажиров

Крупнейшая в мире авиакомпания Delta Airlines накормила бесплатной пиццей пассажиров, чьи рейсы были задержаны или отменены из-за плохой погоды на юго-востоке США. Об этом сообщает пресс-служба американского перевозчика.

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Как уточняет издание The Sun, сбои в расписании из-за грозы 5 апреля затронули аэропорты пяти штатов — Джорджия, Теннесси, Луизиана, Огайо и Кентукки. Для пассажиров задержанных рейсов заказали порядка 450 пицц. По данным CNN, речь идет почти о 600 коробках.

Как пояснил представитель Delta Airlines Морган Даррант (Morgan Durrant), идея угощать пассажиров задержанных рейсов возникла у менеджеров компании несколько лет назад. Он добавил, что почти все отклики, полученные перевозчиком от путешественников по поводу этой акции, были положительными.

Delta Airlines отменила в среду примерно 350 прямых и стыковочных рейсов в США из-за непогоды. Количество задержанных рейсов не уточняется.

В феврале эксперты британской компании Flight Delays перечислили наиболее странные причины отмены и промедления вылетов лайнеров. В их число вошли пролитый на борту самолета сок и попавшая в салон воздушного судна летучая мышь.