Эксперты перечислили наиболее странные причины задержек рейсов

Эксперты британской компании по взысканию компенсаций за задержку рейсов Flight Delays рассказали о странных причинах промедлений и отмен вылетов авиалайнеров. Об этом пишет Daily Mail.

Рейс британского лоукостера EasyJet из Ливерпуля в Малагу (Испания) был задержан потому, что один из пассажиров пролил апельсиновый сок на борту. Это вызвало короткое замыкание в энергосистеме самолета.

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Вылет лайнера другой бюджетной авиакомпании Соединенного Королевства Jet2.com отменили из-за того, что самолет слишком долго простоял на солнце в аэропорту Миляс-Бодрум на юго-западе Турции.

Кроме того, сотрудники Flight Delays столкнулись со случаем, когда отправление лайнера задержали на пять часов из-за попавшей в него летучей мыши. Рейс из Ливерпуля в Мадрид отложили потому, что пилот, который должен был вести воздушное судно, пришел на работу пьяным.

Как отмечают во Flight Delays, в некоторых случаях о реальных причинах сбоя в расписании авиакомпании пассажиры узнавали лишь в суде, где рассматривался вопрос о компенсации.

В ноябре 2016 года пилота китайского перевозчика Lucky Air отстранили от работы после того, как он призвал пассажиров протестовать против задержки рейса.