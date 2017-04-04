Путин одобрил присоединение России к Монреальской конвенции об авиаперевозках

Президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении страны к Монреальской конвенции, унифицирующей нормы международных авиаперевозок. Соответствующий документ во вторник, 4 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации.

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При этом Россия оставляет за собой право не применять положения конвенции в отношении государственных воздушных перевозок, выполняемых в некоммерческих целях. Действие документа также не будет распространяться на транспортировку людей и грузов для военных нужд.

В марте авиаэксперт Константин Парфененок выразил мнение, что нормы Монреальской конвенции заработают в России в полную силу лишь в начале 2018 года. Ранее в том же месяце Москва запустила процесс ратификации данного соглашения после принятия Госдумой вышеупомянутого закона.

Участниками Монреальской конвенции в настоящее время являются 120 стран. Этот документ, в частности, защищает интересы пассажиров, устанавливая размеры компенсации для них. В России выплаты для путешественников, согласно правилам конвенции, в ряде случаев должны увеличиться в разы, до нескольких миллионов рублей.

