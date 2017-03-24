Россия присоединилась к Монреальской конвенции о компенсациях для авиапассажиров

Россия стала участницей Монреальской конвенции об унификации правил воздушных перевозок. Соответствующий закон приняла Госдума. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Данный документ, в частности, регулирует вопросы ответственности авиакомпаний перед клиентами и устанавливает размеры компенсаций для путешественников.

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В январе заместитель министра транспорта Сергей Аристов говорил, что в результате присоединения России к конвенции суммы выплат в ряде случаев вырастут в разы и достигнут нескольких миллионов рублей. Речь, в частности, идет о компенсациях семьям погибших в авиакатастрофах путешественников.

Кроме того, в соответствии с Монреальской конвенцией, выплаты за задержки рейсов в России увеличатся до 380 тысяч рублей на пассажира. Законопроект о присоединении страны к данному соглашению был внесен в Госдуму в ноябре 2016 года.

К действующей с 2003 года Монреальской конвенции в настоящее время уже присоединились 119 стран. Это соглашение регулирует правила международных воздушных перевозок, защищает интересы пассажиров, предполагает внедрение электронного оформления авиагрузов и других норм.

