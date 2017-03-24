Эксперт прокомментировал присоединение России к Монреальской конвенции

Присоединение России к Монреальской конвенции об унификации воздушных перевозок вряд ли сразу же изменит ситуацию с компенсациями для авиапассажиров. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 24 марта, заявил основатель компании Compensair Роман Гильманов.

Эксперт добавил, что предстоит еще много сделать для реализации норм конвенции в России. «В первую очередь, не стоит ожидать какого-то резкого изменения в работе авиакомпаний прямо сейчас», — предупредил Гильманов. По словам бизнесмена, факт принятия Монреальской конвенции отнюдь не гарантирует выполнения перевозчиками соответствующих обязательств перед клиентами.

По его словам, улучшение защиты прав пассажиров после присоединения страны к этому соглашению зависит от двух факторов. Сервисы взыскания компенсаций должны будут «сражаться с авиакомпаниями» за выплаты для клиентов, а государство и, в частности, судебная система должны будут оказывать им в этом содействие, пояснил Гильманов.

По его словам, какие-либо значимые изменения для пассажиров пока прогнозировать рано. «Ну и будем надеяться, что авиакомпании не повысят тарифы (в связи с присоединением к конвенции — прим. «Ленты.ру»), вероятность чего крайне высока», — резюмировал Гильманов.

В пятницу, 24 марта, стало известно о ратификации Россией Монреальской конвенции. Соответствующий закон приняла Госдума. Это соглашение регулирует правила международных воздушных перевозок. В соответствии с его нормами, размер компенсаций для пассажиров в России в ряде случае должен вырасти в разы, до нескольких миллионов рублей.