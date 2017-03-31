Эксперт отвел год на окончательную ратификацию Монреальской конвенции Россией

Монреальская конвенция об унификации правил воздушных перевозок в полной мере заработает в России лишь с начала 2018 года. Такое мнение «Ленте.ру» высказал авиаэксперт, редактор сайта aviablogger.com Константин Парфененок.

По его словам, это время потребуется на то, чтобы документ был одобрен Советом Федерации, а также подписан президентом Владимиром Путиным.

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Кроме того, часть изменений, например, Воздушного кодекса, вступит в силу только через 180 дней после публикации соответствующих правил. «То есть реальный срок, когда можно будет говорить о новых нормах — вторая половина 2017 года, однако скорее всего в полную меру они заработают лишь с начала 2018 года», — отметил Парфененок.

Россия запустила процесс ратификации Монреальской конвенции в пятницу, 24 марта, когда Госдума приняла соответствующий закон. Конвенция, в частности, регулирует вопросы ответственности авиакомпаний перед клиентами и устанавливает размеры компенсаций для путешественников. В соответствии с документом, выплаты за задержки рейсов в России могут возрасти до 380 тысяч рублей на пассажира.