Рэпер Кендрик Ламар назвал дату выхода нового альбома

Релиз новой пластинки американского хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара состоится 14 апреля. Об этом сообщается на странице предзаказа альбома в iTunes.

Диск пока озаглавлен как ALBUM, а все, кроме одной песни в треклисте значатся как TRACK с порядковых номером. Всего в пластинку войдут 14 композиций, включая уже доступный сингл Humble.

Обложка альбома пока не обнародована.

В записи приняли участие такие исполнители, как U2, BADBADNOTGOOD, DJ Dahi, Alchemist, и 9th Wonder.

Кендрик Ламар — 29-летний американский рэпер, обладатель семи премий «Грэмми». В его дискографии три студийные пластинки.

Клип на трек Humble вышел в конце марта. В ролике Ламар предстал в образе Иисуса Христа с фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».