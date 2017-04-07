СМИ узнали о планах «Лукойла» продать все АЗС в России

«Лукойл» до конца года может принять решение о продаже всех своих АЗС в России, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, руководству компании предложили продать треть сети автозаправок тремя частями по 10 процентов в течение года или избавиться от всех российских АЗС целиком в течение ближайших двух лет. Собеседник утверждает, что руководства холдинга выбрало второй вариант.

«Сейчас компания принимает заявки от потенциальных инвесторов. Их уже три. Также подготовлены предложения для долгосрочных иностранных инвесторов», — добавил он. Источник пояснил, что доля российского бизнеса по розничной продаже топлива в общей выручке невелика, поэтому компания сосредоточится на добыче и переработке углеводородов.

В пресс-службе холдинга не стали комментировать эту информацию агентству.

В марте появилась неофициальная информация о том, что треть российских заправок «Лукойла» могут выкупить иностранцы.

В настоящее время компании принадлежит около 5,5 тысячи заправок, из которых в России расположено порядка 2,5 тысячи.

В декабре 2016 года президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что в 2017-м доходы компании упадут на 40-50 миллиардов рублей. По его оценке, это произойдет из-за роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.

