Сбербанк подал иск к «Лукойлу» на полмиллиарда рублей

Сбербанк подал встречный иск к «Лукойлу» на 507 миллионов рублей в рамках спора из-за задолженности завода «Красные баррикады», которому кредитная организация предоставила банковскую гарантию. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 23 марта.

Как отмечает агентство, дочерняя структура нефтяного холдинга — «Лукойл-Нижневолжскнефть» — кредитовала предприятие, но заемщик свои обязательства не исполнил. После чего «Лукойл» попытался взыскать 507 миллионов рублей по гарантии.

Арбитражный суд Астраханской области объявил перерыв в рассмотрении дела до 30 марта, чтобы принять решение, принимать ли иск Сбербанка к рассмотрению.

Представитель Сбербанка сказал агентству, что встречное заявление касается взыскания убытков с «Лукойл-Нижневолжскнефти». Предприятие «Красные баррикады» и его гендиректор привлечены к рассмотрению дела в качестве третьих лиц.

Астраханский арбитраж уже удовлетворил претензии дочерней структуры «Лукойла» к Сбербанку на 539,9 миллиона рублей. В суде находится еще несколько исков на общую сумму 640 миллионов.

В январе было принято судебное решение о взыскании с «Красных баррикад» в пользу «Лукойла» более 600 миллионов рублей.

