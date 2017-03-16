Сбербанк на Украине прекратил операции по кредитным картам

Украинская «дочка» Сбербанка временно заблокировала операции по кредитным картам для физических лиц. Об этом в четверг, 16 марта, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«При наличии задолженности по вашей карте, кредитный лимит установлен на уровне текущей задолженности. Погашение задолженности осуществляется в стандартном режиме. На данный момент кредитные карты доступны для пополнения», — отмечается в сообщении. О разблокировании операций будет объявлено дополнительно, добавили в кредитной организации.

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16 марта в Кремле пообещали защищать интересы банков с российским капиталом на Украине.

Днем ранее Нацбанк Украины предложил запретить банкам с российским капиталом выводить деньги с Украины. Тогда же украинское подразделение Сбербанка ограничило выдачу наличных средств физическим лицам из-за блокирования работы отделений, а также повреждения банкоматов. Головной офис Сбербанка в Киеве приостановил работу из-за блокады активистами националистических организаций.

В начале месяца Сбербанк России сообщил о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.