В Сербии продолжились антиправительственные демонстрации

Тысячи людей, недовольных победой действующего премьер-министра Сербии Александра Вучича на президентских выборах, вышли на улицы Белграда. Видео с места событий публикует Ruptly.

Демонстрации, в которых в основном принимают участие студенты, не утихают в стране уже четвертый день подряд. В частности, участники акций требуют отставки председателя парламента Майи Гойкович. Отмечается, что активисты намерены продолжить протесты.

О победе Вучича стало известно 3 апреля: он набрал больше 57 процентов голосов избирателей. Президент Сербии избирается сроком на пять лет, он исполняет главным образом представительские функции.