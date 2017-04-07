В России прошли учения Дальней авиации с применением крылатых ракет

В европейской части России прошли учения дальней авиации. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве обороны.

«В мероприятии были задействованы более 20 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ил-78, до 10 аэродромов в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также три полигона для отработки применения авиационных средств поражения», — говорится в сообщении ведомства.

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В рамках учений летный состав отработал перебазирование на оперативные аэродромы, дозаправки в воздухе, а также задачи боевого применения крылатых ракет. В ближайшее время авиационные экипажи вернутся в пункты постоянной дислокации.

Российская Дальняя авиация активно применялась в Сирии с момента начала там военной кампании по борьбе с боевиками-исламистами. В частности, несколько раз осуществлялись пуски крылатых ракет Х-555 и Х-101. Чаще всего использовались оснащенные высокоточным прицельно-навигационным комплексом самолеты Ту-22М3 с загрузкой свободнопадающими бомбами.