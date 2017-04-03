Авиацию Южного военного округа перебросили тренироваться на Дальний Восток

Авиация Южного военного округа перебрасывается Дальний Восток, где она впервые отработает боевое применение на незнакомых полигонах после нескольких дозаправок во время перелета. Об этом ТАСС сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО (из состава Южного военного округа) генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
Он разъяснил, что авиация будет перемещаться без посадки с выполнением трех дозаправок в воздухе, причем как ночью, так и днем. После выполнения первой дозаправки будет проведен выход на один из незнакомых полигонов северо-запада страны, где под прикрытием истребителей пройдут учения по боевому применению
«Мы будем учить летных состав, что боевое применение будет осуществляться после шести, семи и даже восьми часов полета. Мы выполняли длительные полеты с дозаправками в воздухе, но боевое применение не проводилось, мы выполняем это впервые», — подчеркнул Севостьянов.
Для участия в учениях на полигонах Восточного военного округа личный состав и техника перебрасываются на Дальний Восток. Помимо 40 самолетов и вертолетов (Су-30СМ, Су-30М2, Су-27СМ3, Су-34, Ми-8МТПР), задействованы около 300 военнослужащих и более 200 единиц военной и специальной техники (их перебрасывают железнодорожными эшелонами).
В учениях также примут участие соединения Восточного военного округа: смешанная авиадивизия и дивизия ПВО.