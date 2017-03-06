Минобороны показало видео учений с дозаправкой Су-24 морской авиации

Минобороны России на своем канале в YouTube опубликовало видеозапись дозаправки самолета Су-24 морской авиации с летающего танкера Ил-78.

Машина с бортовым номером «01 белый» принадлежит 98-му смешанному авиаполку авиации Северного флота, базирующемуся в Мончегорске.

Учения 45-й армии ВВС и ПВО, в которую входит 98-й полк, прошли несколько дней назад. В состав 98-го полка входят три эскадрильи: одна с перехватчиками МиГ-31БМ, одна с фронтовыми бомбардировщиками Су-24М и одна с разведчиками Су-24МР.