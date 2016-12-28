Северный флот получил первые истребители Су-30СМ

На аэродром Североморск-3 прибыли два многофункциональных истребителя Су-30СМ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота», — сообщил начальник пресс-службы флота Вадим Серга.

На аэродроме Североморск-3 базируется 279-й отдельный корабельный истребительный авиаполк, в котором сконцентрированы палубные самолеты Су-33, используемые на авианосце «Адмирал Кузнецов».

В декабре 2016 года «Известия» сообщили, что в составе 279-го авиаполка будет создана третья эскадрилья на самолетах Су-30СМ. На ее базе в дальнейшем, по мере поступления новых машин, планируется сформировать отдельный авиаполк.

Ранее, в декабре 2016 года, морская авиация Балтфлота получила первый самолет Су-30СМ для переоснащения 72-й авиабазы (Черняховск, Калининградская область).