Трампа назвали чмом за ракетную атаку на сирийский аэродром

В сети раскритиковали президента США Дональда Трампа после ракетной атаки американских военных на сирийский правительственный аэродром. Пользователи Twitter начали глумиться над эксцентричным республиканцем и назвали политика чмом.

Некоторые отнеслись к ракетному удару несколько серьезнее. «В XXI веке у каждого президента США была своя война на Ближнем Востоке, а то и две. Если Трамп войдет в Сирию, он встанет в один ряд с Бушем и Обамой», — заметил один из них.

«Нанеся удар по Сирии, США показали всему миру, что ничего не меняется. Китаю и России посланы отдельные сигналы»,— заявил другой.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. Два американских военных корабля в Средиземном море выпустили по меньшей мере 50 ракет «Томагавк».

«Обама — чмо» — вирусный мем, появившийся в сети в 2014 году в ответ на антироссийские санкции США в связи с воссоединением Крыма и России. За четыре года существования интернет-шутка распространилась далеко за пределы сети.

Мем утратил актуальность после ухода Барака Обамы с поста президента США в конце января. Пользователи предположили, что на смену ему приходит новое выражение «Трамп — чмо».