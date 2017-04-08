C-400 получит ракеты для поражения целей в ближнем космосе

Зенитно-ракетные комплексы С-400 начали получать на вооружение ракеты, которые способны уничтожать цели в ближнем космосе. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил России, генерал-лейтенант Виктор Гуменный в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Цитаты из беседы в субботу, 8 апреля, приводит РИА Новости.

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«Безусловно, может, и сегодня заканчивается опытно-конструкторская работа, мы в последнее время принимаем новые ракеты, которые позволят нам работать в том числе и в ближнем космосе, на больших дальностях и на больших скоростях», — заявил Гуменный.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности. Принята на вооружение в 2007 году. Предназначается для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Может применяться против наземных объектов. В 2016 году российские военные получили пять полковых комплексов «Триумф».