Силовые структуры
 

Воздушно-космические силы России получат новейший комплекс С-500

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев

Воздушно-космические силы России в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитно-ракетный комплекс С-500. Об этом журналистам в субботу, 8 апреля, сообщил главнокомандующий ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев, передает «Интерфакс».

«Идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500 и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны», сообщил главнокомандующий.

Начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров со своей стороны сообщил, что уже начата подготовка специалистов для работы на комплексах С-500.

Ранее 8 апреля сообщалось, что комплексы С-400 начали получать на вооружение ракеты, которые способны уничтожать цели в ближнем космосе.

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