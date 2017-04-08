Воздушно-космические силы России получат новейший комплекс С-500

Воздушно-космические силы России в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитно-ракетный комплекс С-500. Об этом журналистам в субботу, 8 апреля, сообщил главнокомандующий ВКС, генерал-полковник Виктор Бондарев, передает «Интерфакс».

«Идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500 и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны», сообщил главнокомандующий.

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Начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров со своей стороны сообщил, что уже начата подготовка специалистов для работы на комплексах С-500.

Ранее 8 апреля сообщалось, что комплексы С-400 начали получать на вооружение ракеты, которые способны уничтожать цели в ближнем космосе.