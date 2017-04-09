В США начались испытания авианосца нового поколения

Головной авианосец нового проекта CVN-78 «Джеральд Р. Форд», строящийся по заказу ВМС США, впервые вышел на ходовые испытания, сообщает Navy Times. Как отмечает издание, срок сдачи корабля заказчику пришлось сдвинуть более чем на три года из-за большого количества новейшего оборудования, доводка которого задерживает постройку.

Как отмечает издание, на борту корабля присутствует множество рабочих, инженеров и служащих верфи Newport News Shipbuilding, а также специалистов управления атомных энергетических установок, управления морских систем и ряда других департаментов ВМС США. Они обеспечивают испытания корабля и подготовку экипажа.

Контракт на постройку авианосца стоимостью 12,9 миллиарда долларов (без учета авиакрыла) был заключен в мае 2004 года, резка металла началась в августе 2005-го, а официальная церемония закладки состоялась 13 ноября 2009 года. В октябре 2013 года корабль впервые всплыл в доке, официальная церемония спуска на воду состоялась 9 ноября того же года. Крестной матерью нового авианосца стала Сьюзен Форд, дочь 38-го президента США Джеральда Рудольфа Форда-младшего, в честь которого назван авианосец.

Первоначальные планы предполагали передачу корабля флоту уже в 2014 году, однако выдержать эти сроки не удалось. Предполагается, что он будет передан флоту в следующем году и прослужит не менее 50 лет. В составе ВМС США «Форд» заменит выведенный из первой линии в 2012 году и официально списанный в феврале 2017-го первый в мире атомный авианосец «Энтерпрайз», который был передан ВМС США в ноябре 1961 года. Основу боевого состава авианосных сил ВМС США в настоящее время составляют 10 кораблей типа «Нимиц», переданных флоту с мая 1975 по январь 2009 года.

Водоизмещение «Форда» превышает 100 тысяч тонн. От предшественников он отличается, помимо прочего, наличием усовершенствованного аэрофинишера, электромагнитных катапульт, новыми радарами, энергетической установкой, измененной конструкцией надстройки, корпуса и конфигурации полетной палубы. Максимальная численность авиакрыла может достигать 90 летательных аппаратов. Предполагается, что корабль будет нести как уже имеющиеся летательные аппараты, такие как истребители F/A-18E/F Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, «летающие радары» E-2 Hawkeye и Advanced Hawkeye, вертолеты SH-60, так и машины нового поколения, в том числе истребители F-35C и беспилотные летательные аппараты Х-47B.