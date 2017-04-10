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Джонсон допустил новые американские удары по Сирии

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Борис Джонсон
Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sun заявил, что не исключает новых ударов США по Сирии.

Джонсон подчеркнул, что своими действиями США послали сирийскому руководству ясный и четкий сигнал «Самое главное, что они могут сделать это снова», — заявил он.

Кроме того, глава Форин-офиса похвалил американского президента Дональда Трампа за решительность, которой «не хватало последние несколько лет».

Ранее 10 апреля стало известно, что Великобритания намерена добиваться от партнеров по G7 введения новых антироссийских санкций. Министр иностранных дел Борис Джонсон будет требовать от западных стран "очень жестких санкций в виде наказания" за химическую атаку на контролируемой повстанцами территории. Документ с санкциями подготовлен к заседанию глав МИД G7, которое пройдет в провинции Лукка, Италия», — говорится в публикации The Times. Джонсон настаивает на том, чтобы ограничения были введены в том случае, если Москва не откажется от поддержки Асада.

8 апреля на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного королевства было опубликовано сообщение, в котором говорится, что Джонсон не поедет 10 апреля в российскую столицу из-за «в корне изменившейся ситуации в Сирии».

Днем ранее по приказу Трампа США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Обстрел был произведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.

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