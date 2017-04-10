Россия
 

Трап врезался в самолет в Пулково

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В петербургском аэропорту Пулково при отгоне телетрапа было повреждено воздушное судно авиакомпании China Southern Airlines, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. Начата проверка.

В салоне самолета находились 70 человек. Все пассажиры были сняты с борта и размещены в гостинице. Никто из них за медицинской помощью не обратился.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля. Выполнение рейса было перенесено на сутки.

В марте направлявшийся в Санкт-Петербург самолет «Белавиа» после вылета из Минска был вынужден совершить посадку из-за столкновения со стаей птиц на высоте около 150 метров.

В феврале в стамбульском аэропорту имени Ататюрка лайнер авиакомпании Turkish Airlines столкнулся с автобусом, в котором находились пассажиры. В результате ЧП на носовой части воздушного судна осталась вмятина. Пострадал ли кто-нибудь при столкновении, не уточнялось.

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