В iPhone 8 появится замена разъему для наушников

Корпорация Apple встроит в новый iPhone Smart Connector, который позволит подключать к смартфону различные аксессуары. Об этом сообщает Ubergizmo со ссылкой на израильский портал The Verifier.

По словам источника, через Smart Connector можно будет подключить очки виртуальной или дополненной реальности, наушники и другие гаджеты. Помимо этого, коннектор может быть использован для беспроводной зарядки.

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Впервые Smart Connector появился в iPad Pro и был необходим для подключения беспроводной клавиатуры. О появлении этого порта в смартфонах Apple инсайдеры рассказывали еще перед выходом iPhone 7.

Помимо этого, судя по последним патентам компании, iPhone 8 получит корпус из «жидкого металла». Этот материал является особым сплавом циркония, титана, никеля, меди и других металлов и по своей структуре больше напоминает стекло. При этом он довольно прочный, устойчив к коррозии и обладает высокой износостойкостью. Также сплав может «регенерировать» и скрывать мелкие царапины.