Ученые раскритиковали рев динозваров из голливудских фильмов

Видео: The Verge / YouTube

Биологи и палеонтологи рассказали порталу The Verge о том, какие в действительности должны издавать звуки рептилоподобные монстры вроде Годзиллы и динозавры из серии фильмов «Парк юрского периода». Ученые отметили, что в погоне за красивым кадром создатели блокбастеров часто жертвуют достоверностью.

«Когда-нибудь замечали, как в "Парке юрского периода" и других фильмах динозавры в погоне за людьми обычно ревут на свою добычу? Это просто смешно. Ни один хищник не издает звуков, когда охотится. Он делает это настолько тихо, насколько это возможно», — заявил биолог Филип Сентер.

Отмечается также, что динозавры издавали более утробные и низкочастотные звуки, что в корне отличается от их рева в фильмах. «Большинство этих динозавров жили на заросших лесом территориях. А низкочастотные звуки лучше всего слышны в такой среде», — объяснил палеонтолог Томас Уилльямсон.

Доктор Стюарт Сумида, который выступал консультантом на съемках фильма «Кинг-Конг: Остров черепа» и многих других картин, в ответ на критику заявил, что «они не занимаются созданием документальных лент».