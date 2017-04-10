Трамп-младший напомнил американским знаменитостям об обещании покинуть США

Сын президента США Дональд Трамп-младший в своем Twitter напомнил американским знаменитостям об их обещании покинуть США и-за итогов выборов главы государства. .

«Я все еще жду, когда местные звезды, обещавшие сделать тоже самое, уедут!» — написал он.

Таким образом Трамп-младший отреагировал на запись одного из пользователей, в котором сообщается о желании ряда французских известных личностей иммигрировать в Канаду в случае победы на президентских выборах лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Многие американские знаменитости, в том числе Шер, Барбра Стрейзанд, Лена Данэм, Эми Шумер и Майли Сайрус, заявляли о своем желании уехать из страны, в случае победы Трампа на выборах президента США.